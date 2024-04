La Fezzanese continua a vincere. Baudi risolve il match di Tortona

Derthona

0

Fezzanese

1

DERTHONA: Sattanino, Nanni (69’ Strada), Procopio, Marchetti, Daffonchio, Karkalis (46’ Todisco), Toniato (46’ Dall’Olio), Amaradio, Saccà (80’ La Cava), Manasiev, Gulli (83’ Taverna). A disp. Mandrino, Tocila, Robotti, Gueye. All. Turi.

FEZZANESE: Angeletti, Del Bello, Gabelli, Selimi, Santeramo, Cantatore (70’ Cecchetti), Zarrouki (61’ Giampieri), Bruccini, Lunghi (80’ Mariotti), Baudi (89’ Guelfi), Scieuzo (46’ Beccarelli). A disp. Gaggini, Bianchi, Banti, Lazzoni. All. Rolla.

Arbitro: Falleni di Livorno (assistenti Nesi e Jordan di Firenze).

Marcatori: 2’ Baudi.

Note: espulsi al 76’ Todisco e all’88’ Selimi.

TORTONA – Continua il momento magico della Fezzanese che infila la quarta vittoria consecutiva e il settimo risultato utile andando ad espugnare per 1-0 il difficile campo del Derthona nella trentaseiesima giornata del girone A di serie D. Compagine del presidente Arnaldo Stradini che consolida così il decimo posto ed aumenta il proprio record di punti portandolo a ben 51. Partita sofferta tutta cuore e determinazione da parte dei ragazzi di Cristiano Rolla che mancavano di ben cinque pedine importanti del valore di Nicolini, Salvalaggio, Fiori, Scarlino e Stradini tutti infortunati. Tortonesi, guidati dall’ex tecnico della Fezzanese Stefano Turi, che scivolano così in zona play-out al quindicesimo posto.

Pronti via ed al 2’ i fezzanoti sono già in vantaggio con il bomber e capitano Andrea Baudi (nella foto) che segna con un abile pallonetto sfruttando un bel lancio di Del Bello. Al 10’ è bravo Angeletti a respingere il tiro di Gulli. Al 22’ Lunghi di testa mette di poco alto sopra la traversa su cross di Gabelli che al 25’ impegna Sattanino in diagonale. Al 32’ Angeletti devia a fatica la velenosa conclusione di Manasiev. Al 35’ Amaradio, ben servito da Manasiev, scheggia il palo. Al 51’ Gulli, da pochi passi, non trova la deviazione vincente su cross di Saccà. Poco dopo il neoentrato Todisco di testa impegna Angeletti. Al 62’ Amaradio di testa, su corner di Saccà, mette di poco a lato. Al 66’ ancora Saccà tira sull’esterno della rete. Al 71’ Sattanino para la punizione dalla distanza di Baudi. Al 75’ Bruccini, da buona posizione, calcia alto. Al 76’ padroni di casa in dieci a causa dell’espulsione per proteste di Todisco. All’88’ anche i verdi in dieci per l’espulsione anch’essa per proteste di Selimi. All’89’ Angeletti salva il risultato deviando un gran tiro di Amaradio con palla che si stampa sulla traversa e ricade sulla linea con Del Bello pronto a liberare.

Paolo Gaeta