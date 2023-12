La Fivizzanese difende il primato col Camaiore. Filattierese-Villafranchese, derby infuocato

Oggi va in scena la 12ª giornata del campionato di Seconda Categoria, ma in realtà è l’undicesima puntata con un turno da recuperare. La capoclasse Fivizzanese (ore 14,30 al “Rolando Rocchi“ di Podenzana) è chiamata a conservare il primato solitario nella partita interna contro lo Sporting Camaiore. Sulla gara il tecnico Davide Duchi predica prudenza. "Credo che aspettarsi una vittoria in anticipo sia una cosa assurda. Sappiamo che dovremo affrontare una partita difficile, contro una squadra alla ricerca di punti per tirarsi fuori dalla zona “inquinata“. È un’occasione dove i ragazzi che saranno chiamati a dare il meglio delle loro possibilità, pienamente consci delle loro potenzialità che, credetemi, non sono certo quelle messe in pratica domenica scorsa nella partita persa in casa degli Ospedalieri. Sono convinto che la lezione sia servita e la squadra affronterà al meglio l’impegno per raggiungere un risultato di prestigio".

La domenica manda in scena il derby tra Filattierese e Villafranchese. Gianluca Conti chiede alla comitiva di dare continuità alla serie utile di risultati consecutivi che va avanti da quattro turni e brindare con il tredicesimo punto, dice: "In settimana ho visto i ragazzi molto bene – commenta –: motivati e grintosi. Il derby di solito è una partita che crea dosi massicce di energie e motivazioni. Credo nella grande giornata da parte di tutta la squadra. Vincere vorrebbe dire scavalcare i castellani in classifica e nello stesso tempo rimanere nella zona che conta".

Sul fronte dei verdeoro replica il presidente Barone: "Quando una gara assume i “sapori“ del campanile sfugge a qualsiasi pronostico. Nutriamo grande rispetto per la Villafranchese che ha un organico importante, motivato, sappiamo che questo match sarà molto difficile. Prevedo un derby appassionato e ricco di incognite fra due complessi che intendono affrontarsi al massimo della lealtà agonistica".

Il Ricortola è impegnato a “cavar“ punti pesanti sulle rive del lago Puccini contro i padroni di casa del Massarosa. I neroverdi sono chiamati a spezzare la resistenza della squadra di Misuri se vorranno continuare a far parlare di sé come protagonista in positivo del torneo. Le due schiacciasassi Montignoso e Carrarese Giovani si calano rispettivamente all’Arena e in via Fosdinovo per affrontare a Navacchio il San Prospero e a Fossone il Pontasserchio. Atletico Carrara e San Vitale contro Monzone e Ospedalieri devono assolutamente sfruttare il fattore campo.

