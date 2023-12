La Fivizzanese insiste ma le altre non mollano

Fivizzanese

2

Ricortola

1

FIVIZZANESE: Cibei, Gerali, Ceragioli, Bocchia, Salku A., Bianchi (69’ Clementi), Lopez (82’ Prenci), Berti, Salku B., Mencatelli (74’ Sartorio), Domenichelli. All. Duchi.

RICORTOLA: Murgese, Cola Antonini, Veralli, Angeloni (54’ Giusti), Gallone (82’ Bonni), Michelucci, Bertelloni (64’ Stocchi), Guadagnucci, Sabatini, Conti (74’ Mannucci), Vanni. All. Fini.

Arbitro: Mililli di Pisa.

Marcatori: 16’ Lopez (F), 59’ Bocchia (F), 82’ rig. Sabatini (R).

PODENZANA – La capolista Fivizzanese festeggia il ritorno alla vittoria contro un buon Ricortola nel big match di giornata. Al 16’ Lopez rompe il ghiaccio con una girata sugli sviluppi di un calcio d’angolo che spiazza Murgese. Al 59’ Bocchia ancora una volta su corner svetta più in alto di tutti e di testa raddoppia. All’82’, su rigore, Sabatini accorcia le distanze per i massesi ma il risultato non cambia più. Nell’arco dei novanta minuti i lunigianesi si sono dimostrati più determinati. La sfida, sostanzialmente equilibrata, ha visto trionfare la formazione che ha collezionato più occasioni, pur sprecando troppe opportunità in contropiede, impegnando il portiere ospite in un paio di belle parate. Gli uomini di Fini hanno tentato un forcing nel finale che, però, si è rivelato troppo sterile.

Ilaria Gallione