La Folgore cambia ancora. Mister Parlato in uscita

Sembrava amore eterno o almeno duraturo e invece non sarà così. Direttamente dai canali ufficiali del club attraverso una lunga intervista in stile televisivo il presidente e proprietario della Folgore Caratese Michele Criscitiello mette in seria discussione la posizione di Carmine Parlato, il tecnico arrivato in Brianza a novembre dopo Espinal e l’interregno di Crippa e che ha portato la squadra dalla zona playout a metà classifica. Ma non basterà per guadagnarsi la riconferma. Un addio comunque non totalmente unilaterale visto che Parlato, desideroso di allenare vicino casa, potrebbe accasarsi al Treviso, terzo quest’anno nel girone C. "Parlerò con Parlato che ha le stesse chance di altri allenatori che ho già incontrato e poi prenderemo una decisione. L’orientamento è andare su un profilo che non prediliga il tre-quartista ma che giochi almeno in fase di partenza col 4-3-3. Penso sia il modulo migliore in serie D" ha detto Criscitiello nella video-intervista online da ieri mattina. Oltre al bilancio di una stagione a tre velocità (partenza falsa, fase centrale con 13 risultati utili e finale moscio) e alle considerazioni sulle scelte estive, il proprietario snocciola i primi nomi dei giocatori in odore di conferma. Alcuni già li conosciamo come il terzino greco classe 2005 Konstatinos Balamotis e il difensore centrale Antonio Arpino. Non si discute il bomber Bruno Barranco, Scapuzzi resterà per avere più spazio, Marchi ha un biennale, anche Clerici e Bright verso l’ok. E poi Criscitiello promette l’arrivo di "5, 6, 7 elementi di grandissimo livello e quattro giovani forti già individuati". Per provare a vincere…