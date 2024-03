La Folgore ha fatto tredici. Azzurri in dieci contro la Tritium. Ma Viscovo salva il pareggio

CARATE

Tredicesimo risultato utile della Folgore Caratese. Che però a Trezzo sull’Adda deve accontentarsi di un punto, frutto dello 0-0 contro la Tritium la quale dopo cinque ko di fila torna a muovere una classifica che la condanna a lottare per evitare la retrocessione. Gli abduani collezionano anche la sesta gara senza reti (a marzo la compagine di De Paola di fatto è rimasta a secco in attacco) e questa volta a far sì che questo triste primato proseguisse ci ha sicuramente pensato Aniello Viscovo (nella foto), soprattutto da quando la sua squadra è rimasta in dieci per l’espulsione a metà ripresa di Panatti per fallo da dietro su Maspero lanciato in proiezione offensiva. Da quel momento in poi la Tritium ha preso coraggio, dalla panchina sono subentrati tutti gli attaccanti a disposizione, ma la porta azzurra è rimasta inviolata. Particolarmente difficili gli interventi su Ndiaye, Caraffa e Maspero dalla distanza. Poco prima del cartellino rosso anche Marrulli, in area, aveva calciato a colpo sicuro, ma il suo piattone era stato deviato da un difensore della Folgore.

Annullato anche un gol a Confalonieri per fallo di mano sul rinvio ritardato di Viscovo. Un po’ in ombra l’atteso Barranco che ha lottato tanto, ma ha avuto comunque una ghiotta occasione intervenendo su una conclusione centrale di Vernocchi, ma Bassani attento ha sventato il pericolo. Equilibrato, combattuto, ma senza emozioni il primo tempo.

Roberto Sanvito