La Folgore non sfonda, 0-0 con Crema

Nell’anticipo di ieri pomeriggio la Folgore Caratese si deve accontentare solamente di un punto nella gara disputata allo Sportitalia Village contro il Crema. Mister Parlato oppone al 4-3-3 dei nerobianchi un 3-5-2 che però risulta poco produttivo in fase offensiva, con la propria squadra che fatica a creare delle opportunità.

Sono infatti ben poche le emozioni nel corso della partita, con entrambe le squadre piuttosto attente a non incassare reti. Nella prima frazione di gioco è la formazione ospite a farsi notare al 16’ con la conclusione di Abbà che però finisce sull’esterno della rete. Nella seconda frazione di gioco l’occasione più ghiotta capita però alla Folgore Caratese con Floridia, il cui tiro al 6’ si stampa sul palo, mentre nel finale il Crema con Baggi non riesce a deviare in porta un pallone invitante.

Luca Di Falco