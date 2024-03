La Folgore si mette al riparo

Su un campo ai limiti della praticabilità, la Folgore Caratese allunga la striscia positiva di risultati cogliendo il secondo pareggio consecutivo. Dopo il Villa Valle, a rallentare la rincorsa degli azzurri di Carmine Parlato ci ha pensato la Clivense. Che aggancia il definitivo 1-1 all’ultimo pallone scagliato in area e trasformato in rete da un colpo di testa ravvicinato di Kladar. È il minuto 94 e non c’è tempo per fare altro. I brianzoli erano passati in vantaggio dopo appena sette minuti grazie a un rinvio lungo di Arpino, il pallone rimbalza in area su una delle tantissime pozzanghere e beffa Saccon, irrimediabilmente scavalcato dalla sfera. Con questo pareggio la Folgore tocca quota 41 punti in decima posizione, esattamente a metà classifica, in zona tranquilla, lontana sia dai playoff sia dai playout.

Ro.San.