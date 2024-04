La Fortis Juventus passa 2-1 con un gol nei minuti finali. La Castiglionese scivola. Borghesi non basta

FORTIS JUVENTUS

2

CASTIGLIONESE

1

FORTIS JUVENTUS: Morandi, Baggiani, Calzolai (88’ Parrini E.), Noferi, Salvadori, Gurioli, Morozzi, Serotti, Piazze, Landini (85’ Mearini), Zoppi.

All. Magera.

CASTIGLIONESE: Ubirti, Barboncini (89’ Sensitivi), Meoni, Tacchini (83’ Balliu), Menchetti, Menci, Borghesi, Minocci, Falomi (76’ Castaldo), Ricci (83’ Tavanti), Imparato (72’ Salvi).

All. Fani.

Arbitro: Marino di Pisa.

Reti: 6’ Landini, 44’ Borghesi, 84’ Serotti.

BORGO SAN LORENZO - Al Comunale di Borgo San Lorenzo si gioca una gara fondamentale per i padroni di casa, che sono alla ricerca della salvezza diretta. La formazione di casa si porta in vantaggio dopo soli 6’ quando Landini scaglia un tiro dalla distanza che sorprende il portiere Ubirti. La frazione iniziale sembra destinata a concludersi con i locali in vantaggio, ma la Castiglionese raggiunge il pareggio al 44’: Borghesi scambia con Minocci e batte Morandi. Nella ripresa monologo dei mugellani che all’84’ tornano in vantaggio con Serotti, che riceve un pallone filtrante, si libera di un avversario e batte Ubirti con un tiro imparabile sotto la traversa. E’ il gol della salvezza aritmetica per la Fortis Juventus.