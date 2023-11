LA GARA COL RICCIONE. Solo un punticino per la Juniores del Prato

Un pareggio che accontenta solo a metà. Finisce a reti bianche il recupero del campionato Juniores nazionale fra United Riccione e Prato, gara che rappresentava la ripresa post alluvione. I biancazzurri contro la quart’ultima forza del girone non vanno oltre al pareggio a reti inviolate. I biancazzurri, che hanno ancora il derby con la Pistoiese da recuperare, sono noni assieme al Carpi: ieri hanno cercato in tutti i modi il gol da tre punti ma senza avere fortuna. Adesso, per tenere il passo delle migliori, e quindi avere speranze di accesso alla fase nazionale, sono costretti a fare risultato domani al Parrocchiale di Mezzana, ospitando il Piacenza. L’appuntamento è alle ore 15. La truppa dell’Emilia Romagna è il cliente più scomodo possibile, visto che parliamo della capolista del girone, che si sta contendendo il primato con Forlì e Corticella.