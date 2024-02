La gara d’andata. C’è una cinquina da dimenticare

C’è un 5-2 da dimenticare. Perché, inutile negarlo, i giocatori del Rimini, ma naturalmente tutto il popolo biancorosso, quella cinquina dell’andata ancora non l’hanno digerita. Era un Rimini ancora in fase di costruzione, è vero, era una squadra che aveva bisogno di conoscersi quella che allora era nelle mani di mister Raimondi, ma quei cinque schiaffoni rimediati dai bianconeri resteranno amaramente nella storia biancorossa. Ora, a mesi di distanza, capitan Colombi e compagni hanno la possibilità di metterci una pietra sopra. Cosa che, purtroppo, nemmeno la vittoria in Coppa Italia è riuscita settimane dopo a fare. Il Rimini nel tempo ha trovato una propria stabilità e una posizione in classifica decisamente migliore, ma anche il Cesena ha fatto passi decisamente da gigante in avanti. E a Rimini domani ci arriva da capolista indiscussa del girone B con quei nove punti di vantaggio sulla Torres. Ai biancorossi il compito di cercare di minare qualche sicurezza ai ’cugini’.