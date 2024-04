La Gea a Livorno per confermarsi quinta. Ma con il Liburnia servirà una prova solida

Ultima fatica della stagione regolare per la Gea Grosseto. Domani alle 18 la formazione di Divisione 1 allenata da Marco Santolamazza chiuderà il campionato sul campo di Livorno contro la Liburnia Basket. Trasferta labronica per i grossetani quinti in classifica, al cospetto della penultima del torneo. La Gea poi prenderà parte ai playoff, ma prima c’è da vincere a Livorno per tenere a distanza Calcinaia e confermarsi quinti. Non sarà quindi una passeggiata, perché a livello mentale ci sarà da tenere ancora la testa sul campo. Anche se la pausa pasquale è servita a Santolamazza per recuperare giocatori ed energie. A livello giovanile invece, il quintetto under 19 femminile guidata da Luca Faragli ha conquistato la vittoria nell’esordio in Coppa Toscana battendo, al Palasport di via Austria, il quintetto delle Mura Spring Lucca, con il punteggio di 42 a 34, al termine di un incontro avvincente che le biancorosse hanno fatto loro nella ripresa.