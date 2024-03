La gioia di Indiani: "Adesso puntiamo alla zona playoff"

AREZZO

Nel post partita Paolo Indiani (nella foto) si gode la terza vittoria consecutiva casalinga che permette all’Arezzo si scollinare quota 40 e mettere una seria ipoteca alla salvezza con vista playoff. Lo stesso tecnico mette da parte la prudenza. "Quarantuno punti a sette giornate dalla fine rappresentano una classifica molto bella e di fatto ci garantiscono la permanenza in categoria che era l’obiettivo minimo con un certo anticipo. Da ora in poi cercheremo, nelle gare che restano, di alzare l’asticella provando ad entrare nelle prime 10 e disputare gli spareggi per la B". L’allenatore di Certaldo esalta la prova dei suoi. "Abbiamo disputato 75 minuti davvero ottimi e meritavamo un vantaggio ancora più largo del 2-0. Loro hanno trovato il gol su un piazzato dove hanno fatto valere la maggior prestanza fisica. Abbiamo sofferto un pò sui calci piazzati, ma lo sapevamo perchè loro erano più alti di noi". Ad aprire le marcature ci ha pensato Marco Chiosa, alla prima rete in amaranto.

"Il gol è dedicato alla mia compagna e a mia figlia. Sono contento di aver segnato anche perchè è un evento raro. Era da un pò che non vivevo la gioia della rete". Il difensore analizza così la prova dell’Arezzo. "Non era facile sbloccare la partita e siamo stati bravi a trovare il vantaggio nel primo tempo. Nel complesso abbiamo disputato una buona gara creando occasioni e raddoppiando con merito. Nel finale loro ci hanno messo fisicità e abbiamo un pò sofferto quando hanno segnato il 2-1, ma ci sta perchè loro avevano bisogno di punti".

Andrea Lorentini