La giornata. Cento affronta in casa la capolista Fortitudo

Cividale non si ferma e, dopo aver battuto Forlì e Rimini, centra il colpo nel derby con Trieste e agguanta la terza vittoria consecutiva. Nella partita che ha permesso ai friulani di agganciare Cento all’8° posto, Giacomo Dell’Agnello è top scorer con 14 punti, mentre il debutto di Lamb al posto di Cole è più che discreto ma senza strafare (13). La prima partita della giornata numero 20 cambia dunque gli equilibri della zona playoff. Ieri sera si è giocata Verona-Piacenza mentre oggi, oltre a Rimin- Nardò, sono in calendario solo sfide tra big e squadre che lottano nella parte bassa. Rbr spera che Fortitudo e Udine confermino i favori del pronostico nelle gare di Cento e Orzinuovi, con la sfida più segnata che sembra essere quella tra Forlì e Chiusi. In settimana si giocherà anche il recupero tra Trieste e Chiusi, con la graduatoria che a quel punto vedrà tutte le squadre con 20 partite giocate e pronte per il rush finale prima della composizione della fase a orologio. Intanto nel girone verde Trapani vince anche a Torino e fa un favore a Cantù, che vincendo in casa di Rieti blinderebbe il secondo posto.

La classifica del rosso: Fortitudo Bologna 32; Forlì 30; Udine 28; Trieste 26; Verona 24; Piacenza 18; Nardò 16; Cento e Cividale 14; Rimini 12; Orzinuovi 8; Chiusi 6.