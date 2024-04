La giornata di Serie B. I canarini mantengono il bottino di 4 punti sui playout. Agganciata la Reggiana, pari nel derby ligure

Il pari di Ascoli mantiene il prezioso +4 del Modena sulla zona playout a 4 gare dalla fine, in una 34esima giornata in cui vincono solo in 3 nelle 10 gare e che dunque lascia la classifica pressoché immutata. Nella zona calda l’unica a fare il pieno era stata il Cosenza venerdì con il netto 4-0 a Reggio Emilia.

Lo Spezia chiude senza reti il derby ligure con la Sampdoria (foto) e resta al fianco del Bari, che in casa col Pisa va sotto colpito da Calabresi e rimedia col rigore di Puscas al 60’. Al momento il playout si giocherebbe fra bianconeri e biancorossi, ma sopra a +1 rimane la Ternana che chiude 0-0 a Brescia, appena più in alto a +3 sula zona calda appunto il Cosenza, quindi a +4 Modena e Reggiana appaiate. In coda invece sanno di sentenza retrocessione le due sconfitte di Lecco e Feralpisalò che rimangono agli ultimi due posti con la Lega Pro dietro l’angolo. Il Lecco fa tremare il Venezia con la rete in avvio di Buso, poi subisce nella ripresa il sorpasso lagunare di Pohjanpalo e Busio e chiude in dieci per il rosso a Celjak senza riuscire a impattare l’1-2. A Piacenza il Como maltratta con un largo 5-2 la Feralpi confermandosi al 2° posto a -3 dal Parma capolista, che venerdì aveva pareggiato a Palermo. Gardesani avanti con Felici dopo 16’, poi in un quarto d’ora Cutrone due volte e Barba fanno scappare il Como sul 3-1, accorciato da Zennaro prima del riposo. Ma nella ripresa Strefezza e Braunoder allargano la forbice. La giornata è poi completata da altri due 0-0, quello nel big match fra Catanzaro e Cremonese (grigiorossi che difendono il +4 sui calabresi al 4° posto) e quello fra il Sudtirol prossimo avversario gialloblù e il Cittadella.

