La giornata. Il Ravenna frena. Cecotti squalificato

Frena dopo 4 vittorie il Ravenna pareggiando a Sant’Angelo, ma allunga ancora perché cade il San Marino col Lentigione ora quarto da solo, tutto facile per il Forlì che sbanca Certaldo, pari anche per il Corticella a Sangiuliano. I risultati della 3^ di ritorno: Lentigione-San Marino 3-1, Imolese-Progresso 3-1, Borgo S.D.-Sammaurese 2-1, Fanfulla-Carpi 0-2, Prato-Mezzolara 0-0, Pistoiese-Aglianese 0-2, Sant’Angelo-Ravenna 1-1, Certaldo-Forlì 1-3, Sangiuliano-Corticella 1-1. Clas. Ravenna 43, San Marino 39, Forlì 38, Lentigione 37, Corticella 36, Carpi 34, Imolese (-1) e Aglianese 30, Pistoiese 27, Sangiuliano, Fanfulla e Sammaurese 25, Prato 24, Sant’Angelo 23, Progresso 18, Certaldo, Mezzolara e Borgo 14. Domenica al ’Cabassi’ arriva la Pistoiese con Cecotti assente per squalifica ma i rientri di Cortesi e Forapani.