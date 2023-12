La giornata. Trasferte insidiose per Parma e Venezia

La quindicesima giornata del torneo cadetto vede anche le due leader del campionato, il Parma in flessione e il Venezia lanciatissimo dopo una striscia di quattro vittorie consecutive, impegnate rispettivamente in trasferta contro lo Spezia (alle 16.15), e in casa contro l’Ascoli (alle 14), squadre che hanno da poco cambiato l’allenatore, D’Angelo per Alvini la prima, Castori per Viali la seconda. Impegni in trasferta anche per la Cremonese e il sempre più convincente Como dello spagnolo Fabregas appaiate al terzo posto: i grigiorossi di scena a Pisa (alle 14), mentre i lariani giocheranno domani a Bolzano contro il Sudtirol (alle 16.15).