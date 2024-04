"La Lanterna sempre più vicina alla promozione diretta, Carbonile in agguato: aggiornamento sulla Ventottesima giornata di Terza Categoria"

Ventottesima giornata nel campionato di Terza Categoria: solo due partite al termine della stagione regolare.

Nel Girone A vince ancora la capolista La Lanterna, sempre più vicina alla promozione diretta, che si è imposta per 1-0 sul difficile campo della Sestoese. Non molla il Bibe 1964, che in casa supera per 5-2 il San Lorenzo Campi Giovani. Sale al terzo posto il Capraia, che sul proprio campo batte per 3-1 lo Sporting Lazzeretto.

Nel Girone B la Sales, che ha pareggiato senza reti in casa contro il Vaglia, mantiene la vetta della classifica ma vede avvicinarsi a due punti il Carbonile, che ha battuto per 3-0 l’Atletico Figline. In zona play-off vincono in trasferta la Sandro Vignini Vicchio (3-2 sul campo del San Salvi Sancat) e in casa il Cavallina (4-0 contro le Sieci), mentre frena l’Albereta ’72, battuta per 4-3 dal Londa. Nelle altre partite successi fuori casa per Scarperia (3-1 con il Torre a Monte), Tosi (2-1 con l’Atletico Impruneta) e San Paolino Caritas (2-1 con la Rontese).