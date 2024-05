La Lentatese ha coraggio. In panca l’ambizioso Fossati

Identikit rispettato. Il direttore sportivo della Lentatese Ivan Fagone non aveva bleffato quando fornendo il profilo di chi sarebbe stato il successore di Valente sulla panchina della squadra neo-promossa in Eccellenza aveva parlato di un allenatore giovane, emergente, con idee chiare e, quindi, sulla falsariga di chi l’aveva preceduto.

Che, ricordiamo, lascia per motivi familiari (diventerà a breve papà).

Il direttore sportivo della Lentatese Fagone ha scelto Simone Fossati (in foto la stretta di mano) che dopo due anni all’AC Lissone con altrettante salvezze ampie nel girone B di Promozione fa l’upgrade, sale di categoria e dal mese di agosto preparerà la sua nuova squadra in quella che si preannuncia un’avventura non facile ma stimolante.

Fossati conosce, e bene, la categoria più da giocatore che da allenatore avendola disputata con le casacche di Mariano, Folgore Verano e soprattutto la Vis Nova dove aveva vinto tre campionati salendo dalla Prima alla D. Poi anche con l’Ardor.

Nato a Monza nel 1988, Simone Fossati fa parte di quella “nouvelle vague“ di giovani allenatori che si stanno mettendo in mostra nelle minors.

Per lui, la Lentatese si presenta dunque come l’occasione per mettersi ulteriormente in mostra anche su palcoscenici calcistici più importanti a livello di categoria.

"Quella che mi offre la Lentatese è davvero una bella opportunità che affronto con tantissimo entusiasmo, passione e determinazione, l’impegno sarà totale vista la categoria molto impegnativa confidando di ripagare la fiducia che la società mi ha concesso" dice Fossati che sa bene cosa lo attende.

"Avremo tanto lavoro da fare per raggiungere il nostro obiettivo che è la salvezza.

Incontreremo molte squadre che si allenano al pomeriggio, e questo renderà fondamentale curare nei particolari tutti i dettagli".

Ma anche idee chiare dal punto di vista tattico, per mister Fossati, quasi spregiudicate per una matricola che ha come obiettivo la salvezza.

"Vorrei una squadra che non attende le altre ma che cerchi di imporre il proprio gioco - è l’auspicio del nuovo allenatore dei brianzoli -.

Vogliamo giocatori che abbiano fame e che mettano al centro la squadra e non loro stessi".