La Leon conferma mister Joelson

Il primo posto in campionato, per il quale era stata costruita la squadra e la promozione diretta in D non sono arrivati (si giocheranno tutto ciò domenica nell’ultima di campionato Sondrio e Mapello) la Leon guarda già al futuro e, indipendentemente dalla categoria in cui militerà, conferma anche per la prossima stagione mister Inacio Joelson (nella foto) in panchina. "La Leon ribadisce la stima che si è solidificata in questi mesi e che rappresenta la base sulla quale raggiungere i nostri sfidanti obiettivi", si legge nella nota alla vigilia della trasferta di domenica contro l’Altabrianza dove ci sarà in palio il terzo (o il quarto) posto nel girone B di Eccellenza. Con i playoff in tasca gli orange si giocano il miglior ranking possibile in vista degli spareggi.

Ro.San.