La Maceratese accelera. Strano: "Il pallone pesava"

"Ce la siamo giocata fino alla fine in una partita molto più complicata di quella vinta a Civitanova". Dino Pagliari, allenatore della Maceratese, parla della vittoria sul Montegiorgio. "Non era una gara facile – aggiunge – dopo avere vinto in casa della prima, si doveva ricominciare da capo e restare sempre molto attenti". È una Maceratese che nell’atteggiamento difensivo (12 reti subite) ha il suo punto di forza e così riesce a dare un peso maggiore ai gol realizzati (16). "Ogni formazione – dice Pagliari – deve appoggiarsi da qualche parte. È una Maceratese che si difende tutta insieme. Io sono contento di quanto fatto e di avere conquistato una vittoria importante". Indisponibile Perri a un certo momento è stato mandato in campo Damiano, uno dei volti nuovi. "Non ha ancora tantissimo minutaggio, ma ci darà una mano come gli altri, sono contento per Compagnucci, magari ha giocato poco ma è comunque entrato in campo". Pesava quel pallone e il capitano Strano è riuscito a indirizzarlo dove il portiere non sarebbe potuto arrivare. "Pesava quel pallone – il giocatore ricorda il rigore – e dall’assegnazione alla battuta sono passati dei minuti. Abbiamo vinto una gara importante, magari non è stata fatta una partita eccezionale, ma abbiamo preso quei 3 punti sfuggiti contro Chiesanuova e Urbania".