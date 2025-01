La Maceratese con il Fano: "Serve il giusto approccio"

"Il Fano stava vincendo a Chiesanuova e la K Sport ha dovuto sudare per vincere". Stefano Serangeli, direttore generale della Maceratese, non pensa affatto che possa essere semplice una partita quando l’ultima riceve la prima della classe. "C’è un po’ di timore. Serviranno il giusto approccio – spiega – e mentalità. A ciò si aggiunga che giocheremo sul campo di Fermignano che non è in perfette condizioni".

L’esterno Albanesi è stato convocato ma al massimo sarà portato in panchina in quanto non c’è nessuna intenzione di rischiarlo, non ci sono problemi per Cognigni, l’attaccante si è allenato con i compagni e l’attacco influenzale è alle spalle. La Maceratese è reduce dal pareggio interno con l’Urbania, la partita che ha aperto il girone di ritorno e il 2025. "Quella gara – ricorda – ha ribadito che si tratta di un campionato molto equilibrato. Quella partita l’abbiamo interpretata in modo ottimale, abbiamo creato diverse occasioni e fatto vedere un buon gioco, ma alla fine abbiamo incassato solamente un punto. Bisogna essere attenti ai particolari, sono bastati due errori perché l’Urbania segnasse e pareggiasse la gara".

A Fano, ma anche nelle prossime partite, servirà una Maceratese (nella foto Possanzini) ancora più attenta, capace di sfruttare le occasioni e di non commettere quegli errori che poi sono pagati a caro prezzo. C’è stata la possibilità che la partita potesse essere rinviata. "Il Fano – ricorda Serangeli – ce lo aveva chiesto, il Comitato regionale non ha soddisfatto la proposta e anche noi non eravamo d’accordo". L’eventuale recupero si sarebbe dovuto disputare durante la settimana con comprensibili disagi nella programmazione del lavoro. Ma adesso c’è da essere concentrati solo sul Fano senza farsi condizionare dalle partite delle inseguitrici.