La Maceratese fa harakiri. Osimana, poker in rimonta

OSIMANA

4

MACERATESE

2

OSIMANA: Piergiacomi, Baiocco, Mosquera, Borgese (20’ st Straccio), Patrizi, Micucci, Di Lorenzo (20’ st Pasquini), Bambozzi, Tittarelli (30’ st Mercanti), Bugaro (20’ st Fermani N.), Alessandroni. Panchina: Santarelli, Marchesini, Labriola, Montesano, Colonnini. All. Aliberti.

MACERATESE: Gagliardini, Vittorini, Nicolosi, Strano (23’ st Tortelli), Sensi, Gomis (23’ st Pagliari), Mancini (23’ st Luciani), Ruani (20’ st Massei), Cirulli, Minnozzi, Di Ruocco (20’ st Perri). Panchina: Marchegiani, D’Ercole, Compagnucci, Iulitti, All. Ruani.

Arbitro: Cacchiarelli di San Benedetto.

Reti: 3’ Di Ruocco, 12’ st Sensi, 16’ st. Alessandroni, 23’ st. Tittarelli, 38’ st. Mosquera, 94’ Pasquini.

L’Osimana torna a giocare al Diana dopo più di due mesi, seppur a porte chiuse (dopo i noti fatti in Coppa Italia a Massa Martana), e torna alla vittoria. Dimostrandosi bestia nera stagionale della Maceratese che aveva già battuto nella finale di Coppa a dicembre a Senigallia. Un successo che assume ben più valore di quello di ieri visto che ormai i playoff per entrambe sono solo un sogno e niente più.

Match ricco di gol. Il primo dopo una manciata di minuti è della Maceratese con Di Ruocco che sfrutta una dormita della difesa di casa e al secondo tentativo fa centro servito da un lancio lungo dalla retrovie. L’Osimana potrebbe pareggiare con la coppia Alessandroni-Tittarelli, rischiando di subire però anche il raddoppio con Minnozzi sempre pericoloso. Nella ripresa, a seguito di un calcio d’angolo, arriva il raddoppio ospite con l’incornata di Sensi. La partita sembra in discesa per la Maceratese, ma non è così. L’orgoglio dei "senzatesta" esce fuori. Alessandroni dopo tre minuti sfrutta un assist di Borgese e di destro riapre la sfida. A Tittarelli il compito di pareggiare i conti con un destro che non lascia scampo a Gagliardini. Il 3-2 per i padroni di casa porta la firma di Mosquera dopo un ottimo lavoro di Bugaro. In pieno recupero arriva anche il quarto gol per l’Osimana con una ripartenza finalizzata da Pasquini con i giallorossi che chiudono con un successo il cammino stagionale casalingo in campionato. Domenica per l’Osimana infatti l’ultima uscita sarà a Urbino, mentre la Maceratese chiuderà le proprie fatiche in campionato ospitando il Monturano.