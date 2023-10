La Massese avanza adagio: "C’è mancato solo il gol"

La Massese a Fucecchio ha perso l’occasione di risalire la classifica in un turno di campionato che alla fine si è rivelato sostanzialmente interlocutorio visto che è stato caratterizzato da ben 6 pareggi e 2 sole vittorie. Il punto conquistato ha un peso specifico limitato. Dopo il gruzzoletto di reti messe a segno mercoledì in Coppa i bianconeri sono tornati sterili e spreconi. "Abbiamo giocato molto bene, la squadra ha lottato sino all’ultimo secondo – ha commentato il giovane difensore Leonardo Del Pecchia –. Abbiamo avuto tante occasioni. Il loro portiere addirittura in un’azione per ben tre volte ci ha detto di no. Davanti le nostre opportunità le abbiamo create e dietro siamo riusciti a non prendere gol. Vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro e che dobbiamo continuare su questa strada. Ci è mancata un po’ di cattiveria sotto rete ma è anche un momento no. Abbiamo colpito una traversa ed il portiere ha fatto molti interventi risolutori. Non ci è girata bene ma se andiamo avanti così prima o poi la porta la troveremo".

"Ci è mancato solo il gol – ha fatto eco l’attaccante Luca Baracchini – perché la prestazione è stata importante. Peccato perché potevamo accorciare sulle prime recuperando qualcuno dei punti persi per strada ma il campionato è ancora lungo e siamo fiduciosi che se approcciamo le gara così potremo dire la nostra. Sapevamo che il Fucecchio non ci avrebbe regalato nulla nonostante le voci che parlavano di una squadra in disarmo. Eravamo preparati e sapevamo che i punti saremmo dovuti andarceli a prendere con le nostre energie. Ripeto: abbiamo creato tanto ma ci è mancato qualcosa".

Il prossimo appuntamento per la Massese è fissato per domenica prossima in uno stadio “Vitali“ con un bel fondo in erba appena riseminato contro una Pro Livorno Sorgenti in difficoltà che occupa la penultima posizione in classifica.

Gianluca Bondielli