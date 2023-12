La Massese prova a risalire. Bianconeri, test severo contro la terza in classifica. Debutta la punta Maggiari

Attaccante che va, attaccante che ritorna in casa Massese. A lasciare è Matteo Bracci, che la società zebrata ha svincolato in settimana, mentre il rientro alla base è quello di Francesco Maggiari, punta massese che aveva già vestito la casacca bianconera nella stagione 2018-2019 collezionando 8 presenze. L’attaccante ha iniziato questa stagione nel Fossano, formazione dell’Eccellenza piemontese, dove ha realizzato 3 gol. I due precedenti campionati li aveva trascorsi nell’Eccellenza Ligure con Canaletto Sepor (8 gol) e Campomorone Sant’Olcese (6 gol). Maggiari sarà già a disposizione nel match di questo pomeriggio che, alle ore 14.30, vedrà la Massese opposta alla forte Fratres Perignano (una sola sconfitta in trasferta). Una sfida complicata.

Il tecnico Davide Del Nero sarà ancora privo in difesa di Terigi ma dovrebbe poter schierare di nuovo dal primo minuto Del Pecchia, che col Montecatini era partito dalla panchina. In mediana per rimpiazzare l’infortunato Davide Fortunati il tecnico apuano ha diverse possibilità. In totale sono 20 i giocatori convocati tra i quali non figurano neppure i lungodegenti Ricci e Vignali. Si sta allenando con la squadra ma non è ancora utilizzabile l’attaccante esterno Diego Duthil, che proviene dai campionati universitari statunitensi ed è in attesa del transfert per il trasferimento in Italia. Il giocatore, classe 2000, in possesso della doppia cittadinanza franco-cilena, dovrebbe essere disponibile da gennaio.

Gianluca Bondielli