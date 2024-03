La matematica dice "sì". Il Pontedera promosso

Se il campionato fosse finito ieri, nel primo turno dei play off il Pontedera avrebbe affrontato di nuovo la Juventus Next Gen. Con il pareggio (1-1) di domenica sul terreno dei bianconeri (il neutro di Alessandria) la squadra di Canzi ha infatti difeso la settima posizione dall’assalto della baby Juve, rimasta invece all’ottavo posto, due distanze sotto. Considerando le enormi qualità tecniche emerse anche nel confronto dell’altro giorno, il complesso guidato da Brambilla non sarebbe un cliente desiderato. Anche se i granata, giocando in casa, avrebbero a disposizione vittoria e pareggio per superare il turno. Vantaggio non di poco conto se si considera che negli 8 precedenti il Pontedera non ha mai perso contro la Juve B: 4 vittorie e 4 pareggi. Comunque ci sono ancora 7 partite da giocare prima di lanciarsi in simili ipotesi. Quello che invece è interessante notare è che i granata meritano in pieno la posizione che occupano.

Lo dice l’xPoint, ovvero la classifica dei punti attesi, secondo la quale (fonte Wyscout) il Pontedera ha l’esatto numero dei punti che dovrebbe avere, cioè 44. Nonostante domenica sia arrivata la quarta autorete a favore dopo le due contro l’ Arezzo, sia all’andata che al ritorno, e a Olbia, i granata in queste 31 giornate non sono stati sospinti dalla dea bendata.

La Juventus NG invece ha 4 punti in più (42 reali contro i 38 attesi) in una graduatoria aperta dalla Torres (68 contro 48) e chiusa dall’Entella (37 contro 52). Detto che prima del trittico Vis Pesaro-Lucchese-Juve NG che ha fruttato 5 punti, il Pontedera era secondo per tocchi in area e terzo per numero di tocchi complessivi dell’intera Sere C (60 squadre), merita una menzione particolare Simone Ianesi, tra i più attivi anche domenica. Il 22enne attaccante è infatti tra i 10 migliori giocatori della categoria tra gol e assist attesi (fonte Wyscout), cioè per produzione offensiva ideale. L’ex Udinese è nono con 13.4, a fronte degli 11 attesi, davanti a Caturano (Potenza) con 13.13 e subito dietro a Shpendi (Cesena) con 14.11, in una classifica che vede al comando Lescano (Triestina) con 21.18, e, a seguire, nell’ordine, Merola (Pescara), Malcore (Cerignola), Morra (Rimini), Cuppone (Pescara), Patierno (Avellino) e Zoma (Albinoleffe). L’intuizione del direttore sportivo Moreno Zocchi di mettere sotto contratto questo giovane evidentemente è stata vincente.

Stefano Lemmi