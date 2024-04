La Mens Sana affronta San Vincenzo. Coach Betti: "I ragazzi sono carichi"

Oggi alle 18 al PalaEstra la Mens Sana inizia la serie playoff al cospetto dell’Svb Basket San Vincenzo, una squadra di ottimo valore e che nella poule promozione ha espugnato il palazzetto di Viale Sclavo dopo aver ceduto in casa contro Pannini e compagni. "Inizia la fase più ‘calda’ della stagione e di conseguenza anche la più bella", dice coach Paolo Betti (nella foto). "I ragazzi sono contenti e allo stesso tempo carichi e non vedono l’ora di cominciare. Sappiamo che la formula di questi play-off non ci permetterà di allenarci molto ma viceversa di giocare spesso ma siamo pronti". Tornano a disposizione Iozzi che ha scontato il turno di squalifica e anche Marrucci tenuto a riposo a Sansepolcro in via precauzionale. "Veniamo da una buona settimana di allenamento e non vediamo l’ora di giocare le prime due partite davanti al nostro pubblico godendocelo e mettendo in campo tutta l’energia che avremo. Siamo pronti ad affrontare la squadra che ha vinto per prima in casa nostra in questa stagione dimostrando ampiamente il valore che ha ma in generale e dall’inizio della stagione che sta facendo molto bene come dimostra il fatto che ha battuto anche il Costone. Hanno giocatori forti e sicuramente più esperti di noi quindi meritano tutto il nostro rispetto anche per come giocano ed interpretano le partite. Sarà una bella sfida".

Come sempre potrebbe esserci una atmosfera da categorie nettamente superiori al PalaEstra. "Siamo contenti di aver conquistato l’affetto di così tanta gente - ha concluso Betti -. Ripensando al derby, pur nel rammarico della sconfitta, è stato davvero emozionante giocare in quel contesto con così tante persone a vederci. È sicuramente per noi un motivo di orgoglio. Ora siamo in ballo e vogliamo provare ad andare più avanti possibile anche per loro". Gara 2 è prevista per mercoledì alle 20 mentre gara 3, la prima in provincia di Livorno, si giocherà domenica prossima alle 18. L’eventuale gara 4, sempre sul parquet di San Vincenzo, è fissata per mercoledì 1 maggio alle 21,15 mentre l’eventuale e a quel punto decisiva gara 5, di nuovo in Viale Sclavo sarà domenica 5 maggio alle 18.

Guido De Leo