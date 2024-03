LA MORTE DI barone. "Siamo molto scossi. Era un dirigente leale e corretto»

"Siamo tutti profondamente scossi da questa terribile perdita". Queste le prime parole del presidente Fabrizio Corsi (nella foto) dopo l’annuncio della morte del direttore generale della Fiorentina, Giuseppe Joe Barone, che aveva accusato un infarto prima della sfida contro l’Atalanta poi rinviata. "Era una persona con cui mi sono spesso consigliato e confrontato – ha proseguito il patron azzurro –, un dirigente leale e corretto. In questo momento di enorme dolore esprimo le più sentite condoglianze alla sua famiglia ed alla Fiorentina".

"Un uomo di sport proiettato nel futuro – lo ricorda la vice presidente e amministratore delegato Rebecca Corsi –, con cui nel tempo si era creato un rapporto fatto di reciproca stima, prezioso confronto e condivisione di numerose idee. Ci stringiamo in un abbraccio commosso alla famiglia Barone e alla società Fiorentina". Infine, ecco anche le parole del diesse Pietro Accardi: "Un dirigente con il quale si era da subito creato un feeling importante, un uomo mosso dalla passione oltre che un dirigente leale e determinato. In questo dolore per i suoi cari e per la Fiorentina, ci uniamo al cordoglio per questa tragica scomparsa". In un comunicato tutta la società azzurra ha poi espresso le più sentite condoglianze alla moglie Camilla, ai suoi figli, a tutta la famiglia Barone, al presidente Commisso e a tutta l’Acf Fiorentina.