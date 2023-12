La novità. Ha finalità civiche l’associazione di tifosi ‘1904’

Ha visto ufficialmente la luce l’associazione ‘Millenovecentoquattro’, nata dall’idea di un gruppo di tifosi con l’obiettivo di perseguire "finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ma anche di arrivare a creare una rappresentanza responsabile di tifosi che possa partecipare alla società che gestisce l’attività calcistica" si legge nello statuto. L’idea di fondo è dunque quella di rafforzare i legami tra chi gestisce la società e la sua comunità. "Tra le nostre idee c’è quella di mediare tra società ed istituzioni per arrivare ad una sinergia positiva – dice Francesca Guasparri, presidente dell’associazione – per evitare situazioni come quella dell’estate scorsa, che ha messo a dura prova la nostra pazienza e la nostra fede e ha accelerato un qualcosa a cui pensavamo da tempo insieme a Simone Bernini".