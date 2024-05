La novità. L’ex Savorani entra nello staff di Spalletti

L’ex allenatore dei portieri della Robur, Marco Savorani, sta per tagliare un altro prestigioso traguardo della propria carriera: a fine stagione dovrebbe infatti lasciare la Fiorentina per entrare definitivamente a far parte dello staff tecnico di Luciano Spalletti in Nazionale. Dalla scorsa estate, infatti, Savorani ha coperto il doppio impegno con il club viola e quello azzurro, ma dal prossimo anno dovrebbe lavorare soltanto con l’Italia. Savorani è stato allenatore dei portieri dell’Ac Siena tra il 2010 e il 2014, con lui si sono preparati professionisti come Nando Coppola, Brkic, Pegolo, Farelli (attuale preparatore dei portieri della Roma, approdato in giallorosso, quattro anni fa, voluto proprio da Savorani) e Lamanna. Già quando Antonio Conte, di cui è stato collaboratore all’Atalanta, alla Robur e al Tottenham, era seduto sulla panchina azzurra (2014-2016), l’allenatore dei portieri ha ‘sfiorato’ la Nazionale: appuntamento, a quanto pare, soltanto rimandato. Un bel riconoscimento per un professionista di davvero alto spessore che anche sulle lastre ha saputo dimostrare tutto il suo valore.