La novità. Quote under in Eccellenza e Promozione. Un solo giocatore nella nuova stagione

Importanti novità per i campionati di Eccellenza e Promozione. Se la Serie D, infatti, già da tempo si era espressa sull’utilizzo delle quote per il prossimo anno – che saranno tre, un 2004, un 2005 e un 2006 –, il Comitato regionale ha reso noto, nelle scorse ore, quanti saranno invece gli under, in Eccellenza e Promozione, appunto, nella stagione 2024/2025: l’obbligo sarà di impiegare un solo calciatore, nato dal 1 gennaio 2005. Una decisione arrivata in considerazione del fatto che il prossimo campionato sarà di sperimentazione, quindi molto complesso, e in base ai sondaggi consuntivi proposti alle società partecipanti. Il numero delle quote, insomma, si è abbassato di una unità, come in Serie D: per quanto riguarda il Siena, mister Magrini – l’attesa è per il rinnovo del contratto del tecnico che potrebbe arrivare a breve –, si è già espresso in tal senso, affermando di volere come under, nel caso, i due terzini e all’occorrenza, il portiere o una mezzala (l’allenatore bianconero ha già menzionato Hagbe, 2004). Di sicuro, la scelta dei giovani, sui quali i direttori Farina e Guerri stanno lavorando, sarà uno dei punti cardine del mercato della Robur. Il campionato non è ancora terminato e, rumors a parte, di nomi non ne sono usciti; l’unico annuncio ufficiale è stato il rinnovo di Lollo, mentre altri bianconeri, vedi il capitano Bianchi, hanno già in tasca un contratto pluriennale.