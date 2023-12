La novità. Ridotto il numero degli ’under’ per la serie D

Un’importante novità per quanto riguarda la prossima Serie D: è stato ridotto il numero degli under obbligatori (a oggi quattro). Nelle prossime due stagioni il numero delle quote passerà a tre. "Il Dipartimento interregionale, prima di prendere un provvedimento, ha coinvolto tutte le società – ha spiegato il coordinatore Luigi Barbiero nella nota della Lnd –. È emersa la necessità di non creare un’annualità doppia riguardo l’utilizzo dei giovani per non sovrapporci con i club professionisti". Le quote obbligatorie da schierare in campo saranno un 2004, un 2005 e un 2006 per il prossimo campionato e un 2005, un 2006 e un 2007 per la stagione 2025-2026". Si tratta di un cambiamento storico visto che finora in Serie D gli under erano sempre stati quattro. La scelta è stata condivisa con le società di quarta categoria (101 quelle presenti nella riunione di Roma, alla presenza anche del presidente Giancarlo Abete).