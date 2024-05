La nuova avventura. Calaiò club manager. Emanuele Filiberto lo chiama al Savoia

Nuova avventura per Emanuele Calaiò: per l’ex attaccante della Robur è pronto il ruolo di club manager al Savoia di Emanuele Filiberto, come spiega il comunicato ufficiale del club campano. "Siamo certi che contribuirà in modo significativo a far sì che la nuova squadra possa avere i giusti consigli per diventare sempre più forte", si legge nella nota. Il principe Emanuele Filiberto di Savoia, con la sua Casa Reale Holding, nel giugno del 2023, quando il destino dell’Acr Siena era ormai segnato (la società di Emiliano Montanari infatti poi non si iscrisse al campionato di Serie C) aveva manifestato un interesse per la Robur, dichiarando proprio su queste pagine di avere in mente un progetto da sviluppare. Il progetto, però, non ha poi preso forma e la ripartenza del calcio bianconero è spettata, dall’Eccellenza, a Simone Giacomini.