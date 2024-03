La nuova capolista. Mariani: "Montefano, adesso non distrarti»

Non è stato il solito Montefano, magari adesso la nuova capolista sente il peso del momento e di un traguardo sempre più grande. "L’anno scorso – risponde Nico Mariani, allenatore del Montefano – abbiamo iniziato a fare esperienza: sono un giovane tecnico che allena una formazione giovane a cui a un certo momento a Macerata è mancato Dell’Aquila, il giocatore con più campionati di tutti sulle spalle. Però dobbiamo mantenere i piedi per terra, restare umili, lavorare senza guardare la classifica ma a noi stessi".

A Macerata la squadra era partita con il piede giusto, poi a un certo momento la gara ha preso un’altra piega. "Non sono soddisfatto sul piano del gioco, avevamo messo in campo una buona qualità e per un po’ abbiamo continuato sulla stessa riga successivamente all’espulsione, però dopo abbiamo smesso quando avremmo dovuto fare qualcosa in più perché ne abbiamo i mezzi. Invece la palla è iniziata a scottare, abbiamo commesso delle ingenuità e siamo stati bravi e fortunati perché la Maceratese ha avuto le occasioni per segnare". Alla fine è arrivato il gol di Alla che ha dato la vittoria al Montefano. "Ci è capitata l’occasione per mettere a segno il blitz che ci ripaga della mancata vittoria dello scorso anno quando i biancorossi ci hanno acciuffato nel finale".

L’espulsione del portiere biancorosso Gagliardini ha segnato un momento decisivo che si pensava potesse agevolare il Montefano. "Credo che quell’espulsione ci abbia fatto male perché fino a quel momento stavamo facendo una buona gara, poi l’inerzia è cambiata. Per un po’ abbiamo continuato a giocare come piace a me. Loro si sono alzati per venirci a prendere e noi siamo riusciti a venirne fuori creando le premesse per il gol, poi è normale che loro si siano abbassati mentre noi abbiamo cercato troppo la giocata che non dovevamo fare". A un certo momento è uscito Dell’Aquila. "È un problema muscolare, ora il giocatore si sottoporrà agli accertamenti".