La nuova Maceratese: "È una crescita continua"

"È una Maceratese in crescita, che sta costruendo una propria identità". È quanto ha detto Dino Pagliari, allenatore dei biancorossi, dopo la vittoria sulla Sangiustese Vp. "È stato ottimo – osserva – il nostro primo tempo, abbiamo calciato in porta e costruito le premesse per raddoppiare. Nella ripresa abbiamo lasciato il palleggio agli avversari e alla fine abbiamo conquistato tre punti più che meritati". Ecco cosa è piaciuto al tecnico, oltre naturalmente al risultato "Sono quelle prove che danno soddisfazione dopo un primo tempo in cui fai la partita. Loro sono una buona formazione e hanno poi cercato di costruire, ma noi siamo stati impeccabili lasciando un paio di tiri". E adesso si guarda avanti, ma non tanto. "Nel calcio è inutile perdere tempo per quei traguardi lontani, io sto pensando alla sfida di Coppa Italia contro il Montegranaro". Domani alle 20.30 si giocherà la partita di andata all’Helvia Recina, è di 5 euro il costo del biglietto per la curva. "Ci attende un avversario di valore, ma noi ce la giocheremo come sempre e come facciamo con tutti gli avversari". Poche settimane fa per il campionato le due squadre si sono incrociate all’Helvia Recina dove è finita in parità. "Sono formazioni che so conoscono, ma questo dato cambia poco. Noi dovremo giocarcela come facciamo contro qualsiasi avversario".