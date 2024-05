La nuova serie D. Il girone della Robur è un rebus: attesa per le promosse

La nuova serie D, nel girone in cui presumibilmente sarà inserita la Robur, è tutta in divenire. Ancora infatti devono essere decisi alcuni verdetti. Primo tra tutti quello legato alle squadre di Eccellenza Toscana che eventualmente saliranno in D. Il Terranuova Traiana dopo la qualificazione alla fase nazionale a spese del Signa, si appresta sfidare domenica 26 maggio e domenica 2 giugno il Maccarese, uscito perdente dello spareggio contro il Rieti, altra nobile decaduta che torna nel primo campionato dilettantistico nazionale. Domenica invece si gioca la finale del girone A di Eccellenza Toscana, vinto dal Tuttocuoio. Cuoiopelli e Zenith Prato si giocano, in gara secca, la possibilità di accedere alla fase successiva. In serie D domenica sera alle 20,30 il Grosseto (senza mister Malotti, che ha rimediato 7 giornate di squalifica dopo l’espulsione contro il Livorno) attende il Tau Altopascio per la finale playoff che mette in palio un posto in griglia per i ripescaggi. Molto se non tutto dipenderà da quante defezioni ci saranno dalla C (si parla di almeno due o tre casi complessi vedi Acr Siena di un anno fa) mentre il Livorno potrebbe affidarsi a Indiani, reduce da un ottimo biennio ad Arezzo e specialista in promozioni.