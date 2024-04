La Pantera fa harakiri oltre il 90’. Non basta Yeboah, addio play-off

La Lucchese torna dalla trasferta contro la Fermana con zero punti. Dopo essere passata in vantaggio con Yeboah, si fa subito recuperare e, addirittura, nei minuti finali si fa sorpassare dai padroni di casa che, poco prima, avevano sbagliato un calcio di rigore.

In una giornata molto calda si affrontano due squadre con obiettivi diversi, ma entrambe alla ricerca di punti pesanti in questo finale di campionato. La Lucchese vuole tentare il tutto per tutto per provare a raggiungere la zona play-off, mentre la Fermana vuole evitare la retrocessione diretta e deve, quindi, ridurre la forbice con la quint’ultima.

Gorgone deve fare a meno di Cangianiello e Guadagni per problemi fisici. Il caldo certamente non aiuta le due squadre in campo che provano, comunque, ad affrontarsi a viso aperto, con la Fermana che cerca subo di farsi pericolosa dalle parti di Chiorra. Ma è la Lucchese che, al 16’, riesce a sbloccare il match. Disanto s’ infila in area di rigore sulla destra, mette al centro dove c’è Yeboah che è bravo a girarsi e a mettere in rete la palla (che prima, però, sbatte sul palo). Bel gol del giocare ghanese, il secondo consecutivo, dopo quello contro l’Arezzo nel derby di lunedì sera.

La Fermana riparte subito a testa bassa e Chiorra, al 17’, è costretto a salvare la porta per due volte. Nella prima riesce a respingere con i piedi una conclusione insidiosa di Paponi, la palla arriva a Fort che, con un gran bel gesto atletico, in rovesciata, costringe il portiere rossonero alla deviazione in angolo.

La partita si è improvvisamente accesa e, al 18’, Tumbarello scatta in contropiede, palla al piede serve Rizzo Pizza, defilato sulla sinistra, che appoggia a Visconti che servee di nuovo Rizzo Pinna che mette al centro dell’area di rigore un bel rasoterra sul quale, però, non arriva alcun compagno di squadra. Sul capovolgimento di fronte la Fermana pareggia al 19’. Tumbarello perde un contrasto a centrocampo con Misuraca che gli soffia il pallone e serve Paponi che, dal limite dell’area, lascia partire un destro che si piazza all’incrocio del palo alla sinistra di Chiorra.

La gara continua ad essere molto movimentata e si gioca su ritmi elevati, ma è la Fermana che ha le occasioni migliori. Al 41’ ancora Chiorra si supera nel deviare in angolo, una conclusione ravvicinata di Scorsa. Il primo tempo si chiude con un destro angolato di Yeboah che termina di poco a lato.

La ripresa inizia con la Fermana che continua a fare la partita, anche se, dalle prime battute, sembra un ritmo più basso rispetto alla prima frazione di gara. Al 7’ Paponi intercetta un rasoterra in area di rigore, ma il suo tiro viene murato dalla difesa rossonera. Yeboah, al 13’, prova a sfruttare un lancio dalle retrovie, ma la palla arriva tra le braccia di Borghetto. La Lucchese prova a fare possesso palla, cercando di sfruttare le corsie esterne, ma la Fermana prova a non scoprirsi e a sfruttare le ripartenze.

Cambia Gorgone che manda dentro Astrologo, per Tumbarello, per altro ammonito poco prima e Magnaghi per Disanto, per cercare di dare una mano a Yeboah. Al 37’ punizione di Gucher che crossa al centro, ma nessuno dei compagni riesce a trovare la deviazione giusta. Lucchese di nuovo in avanti al 40’ con Quirini che, palla al piede, fa metà campo, serve Yeboah, ma la conclusione del ghanese termina alta. Ma a quattro minuti dalla fine la Fermana ha l’occasione per passare in vantaggio con Giovinco che rimane tra Sabbione e Quirini e termina a terra in area: l’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri lo stesso Giovinco calcia, ma Chiorra devia con i piedi e la palla finisce in angolo. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina Spedalieri, di testa, mette la palla in rete, con Misuraca che prova a ribadirla, ma il gol viene annullato per fuorigioco.

La doccia fredda arriva all’ultimo minuto di recupero. Giovinco si riscatta e serve Niang che infila la difesa rossonera e batte Chiorra, segnando, così, il gol che può valere un campionato. Per la Lucchese i play-off sono sempre più lontani.

Alessia Lombardi