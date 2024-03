La Pantera non si fa impantanare. Disanto sferra la zampata vincente

La Lucchese, con il minimo sforzo, porta a casa tre punti importanti per la classifica, grazie al primo gol in rossonero di Disanto. Prima dell’inizio del match il membro del cda Bruno Russo ha consegnato una maglia rossonera con il numero cento ad Elia Visconti che, a Pontedera, aveva festeggiato le cento presenze con la Lucchese. E, per ricordare ancora volta Beppe Lorenzini, Jacopo Coletta, ha deposto un mazzo di fiori davanti al fossato della curva Ovest.

I rossoneri, orfani ancora di Gorgone che ha scontato l’ultimo turno di squalifica, si presentano in campo con il "4-3-3", con qualche modifica per far fronte alla squalifica per una giornata di Quirini e Tumbarello. In porta Chiorra; difesa a quattro con Sabbione, Tiritiello, Benassai e De Maria. Nel mezzo al campo Cangianiello, Gucher e Visconti; in avanti Disanto e Rizzo Pinna sugli esterni, con Yeboah al centro.

Il terreno di gioco non ha retto molto bene per la copiosa pioggia caduta in mattinata: infatti, sulle fasce, spesso la palla si ferma, rendendo, così, difficile giocarci. Per questo la Lucchese si affida ai lanci lunghi da fuori. Al 2’ Yeboah gira di testa un tiro dalla bandierina, ma la palla finisce di pochissimo a lato, facendo la barba la palo. Gucher prova a scaldare il piede al 7’, con un gran bel tiro da fuori.

La partita è, inevitabilmente, condizionata dal terreno di gioco e le due squadre non riescono ad esprimersi nel migliore dei modi. Per l’Olbia il giocatore più pericoloso nei primi minuti è l’"ex" Bianchimano che lotta tanto e prova a servire i compagni di squadra.

Anche contro i sardi la curva Ovest è rimasta in silenzio fino al 20’ ed ha cantato solo per ricordare il compagno di tifo Lorenzini; poi ha iniziato a chiedere alla squadra di tirare fuori gli attributi. Anche Rizzo Pinna al 29’ ci prova da fuori area, ma il pallone a mezz’altezza arriva tra le braccia di Rinaldi. Tegola per i rossoneri al 32’, con Elia Visconti che, in uno scontro di gioco, ha la peggio ed è costretto ad uscire per una botta alla coscia destra: al suo posto Astrologo. L’Olbia torna in avanti al 35’ con La Rosa che calcia al volo, ma Chiorra è bravo a parare senza problemi.

La Pantera riesce a sbloccare caparbiamente il match al 39’, con Rizzo Pinna che mette al centro un rasoterra dove arriva Disanto che, nonostante la marcatura stretta di un difensore, realizza il suo primo gol con la maglia rossonera. Allo scadere del primo tempo Rizzo Pinna ha sui piedi il possibile raddoppio, ma la sua punizione calciata magistralmente viene deviata in angolo da Rinaldi con un colpo di reni, alzandola sopra la traversa. Chi si aspettava una reazione dell’Olbia nel secondo tempo rimane deluso, perché gli uomini di Gaburro non riescono quasi mai a creare pericoli verso la porta di Chiorra. Ci provano direttamente su punizione al 25’, con Ragatzu, ma la barriera devia in angolo.

Anche la Lucchese, però, non riesce a giocare come nel primo tempo ed il calo fisico è vistoso ed arrivano anche i primi cartellini gialli. Bella occasione al 30’ con Astrologo che prende palla al limite dell’area di rigore della Lucchese, vede Yeboah e lo serve in piena corsa: il giocatore ghanese mette la palla al centro, dove, però, Disanto non arriva per un soffio.

Sia Gorgone che Testini capiscono la difficoltà della squadra e cercano di cambiare qualche pedina, mandando in campo forze fresche. Nonostante i quattro minuti di recupero, la gara non regala altre emozioni ed arriva, così, questo successo importante per la classifica, tutto dedicato a Beppe Lorenzini, con la squadra che è andata a salutare sotto la curva Ovest alla fine. E, adesso, ci sarà da preparare la difficile trasferta contro la Virtus Entella di venerdì, alle 20,45.

Alessia Lombardi