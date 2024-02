La Pantera questa volta non sbaglia. Successo sofferto, ma meritato

Con i gol di Gucher e Rizzo Pinna, realizzati uno per tempo, la Lucchese batte la Spal che era riuscita a pareggiare in avvio di ripresa. Gorgone schiera l’ormai collaudato "3-4-3", cambiando, però, qualche elemento. In porta confermato Chiorra, mentre ancora una volta c’è qualche cambiamento in difesa. Fuori Benassai (per lui ancora problemi muscolari): al suo posto si rivede, dopo il lungo infortunio, Sabbione che forma il terzetto assieme a Tiritiello e A Gucher. Linea mediana ormai collaudata, con Quirini e Visconti sugli esterni, mentre al centro giocano Tumbarello e Cangianiello. In avanti debutto dal primo minuto, a destra, per Disanto, con Rizzo Pinna a sinistra; al centro ancora una volta fiducia a Yeboah. Ancora ai box De Maria, Perotta e Fedato, mentre parte dalla panchina Astrologo.

Anche per la Spal qualche problema di formazione e Colucci schiera gli ex rossoneri: a centrocampo Collodel e in avanti l’attaccante Petrovic. Una sfida, quella tra Lucchese e Spal, molto delicata tra due formazioni: quella rossonera, alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta di domenica scorsa contro il Gubbio; quella estense che deve assolutamente vincere per provare ad uscire dalle zone basse della classifica.

La Spal si fa vedere al 10’ con un cross dalla sinistra di Dalmonte per la testa di Petrovic che si coordina male e manda la palla alta sopra la traversa. Le prime battute di gara sono molto confusionarie, con la Lucchese che non riesce ad imporre il proprio gioco e con i biancocelesti che, invece, giocano con un buon pressing, soprattutto a centrocampo. I rossoneri, timorosi, provano ad affacciarsi dalle parti della difesa estense che concede niente e chiude bene gli spazi, sfruttando le ripartenze. Al 18’ un lampo di Tumbarello che recupera la palla a centrocampo e serve in corsa Disanto che, di sinistro, calcia di pochissimo a lato. Ancora rossoneri in avanti al 32’ con Visconti che serve Cangianiello che crossa al centro, dove Rizzo Pinna, di testa, schiaccia troppo la palla che termina a lato, con Alfonso che l’accompagna fuori.

Ad un minuto dalla fine del primo tempo la Lucchese riesce a passare in vantaggio. Angolo di Disanto dalla destra, sul primo palo Rabbi mette fuori la palla che arriva a Gucher, al limite dell’area di rigore, che, di controbalzo mette la palla nel sette della porta difesa da Alfonso. Si chiude qui un primo non troppo bello che i rossoneri, però, hanno saputo sfruttare fino alla fine.

La ripresa inizia subito con il pareggio della Spal, al 5’. Ghiringhelli, dal fallo laterale, mette la palla in area: Tiritiello allontana, ma Dalmonte, da fuori, di destro, mette in rete un rasoterra sul palo di Chiorra che non riesce a parare. I rossoneri rispondono subito con una sassata di Yeboah che scheggia la traversa. Ci prova anche Disanto all’8’, ma la sua conclusione termina fuori di poco.

Nonostante sia stata colpita a freddo con il gol del pareggio, la Lucchese ha reagito subito, creando due belle occasioni per passare di nuovo in vantaggio. Nuova palla-gol per la Spal all’11’ del secondo tempo, con Rabbi che scatta sul filo del fuorigioco, ma sbaglia clamorosamente davanti a Chiorra. Colucci prova a giocare il tutto per tutto, mettendo in campo quattro attaccanti per cercare di portare a casa questi tre punti fondamentali per la classifica degli estensi.

Ma è la Lucchese che torna nuovamente in vantaggio, con Rizzo Pinna che sigla il suo ottavo gol in campionato, servito da Tumbarello, che sfrutta un rimpallo: il numero sette rossonero scarta Alfonso in uscita, si defila e, di destro, mette la palla in rete.

Finale caldo, con la Spal che rimane in dieci per l’espulsione in pieno recupero di Fiordaliso che ha trattenuto Russo lanciato a rete e che prova con tutte le sue forze a trovare il pareggio. Nell’ultimo minuto di recupero Edera calcia dal limite una punizione che tiene con il fiato sospeso tutto il "Porta Elisa", ma la palla si infrange sul muro rossonero. La Lucchese, dunque, conquista questi tre punti importantissimi per la classifica, ma anche per il morale.

Alessia Lombardi