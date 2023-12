La Pantera sbatte contro i marmi. Ko a Carrara, non vince da un mese

Ancora una sconfitta per la Lucchese che, nel derby contro la Carrarese, seguita da quasi trecento tifosi, torna a casa con zero punti. I rossoneri si presentano al derby reduci dalla vittoria nei tempi supplementari contro l’Avellino che le ha consentito di staccare il biglietto per la semifinale di Coppa Italia.

Gorgone deve fare a meno degli infortunati De Maria, Sabbione e Fedato. Per questo il tecnico rossonero schiera una formazione inedita, confermando Chiorra in porta; difesa a tre con Tiritiello, Gucher e Benassai. A centrocampo ormeggi rinforzati con Quirini, Djibril, Tumbarello e Cangianiello. In avanti Magnaghi supportato da Rizzo Pinna e Russo. Fuori per infortunio De Maria, Sabbione e Fedato, con quest’ultimo che, in settimana, subirà un piccolo intervento alla caviglia. Quasi trecento i tifosi rossoneri giunti nella città del marmo per sostenere la Pantera alla ricerca della vittoria esterna che, ormai, manca da diverso tempo.

La partita questa volta la fa la Carrarese. Al 14’ Capello serve Cicconi che, da due passi, calcia a botta sicura, ma, sulla sua strada, trova Tumbarello che spedisce provvidenzialmente in angolo. Ma è il preludio al gol. Al 16’ angolo di Schiavi che serve corto Cerretelli che crossa al centro, dove Di Gennaro fa da sponda a Simeri che festeggia nel migliore dei modi la sua duecentesima presenza tra i professionisti. Lucchese al momento non pervenuta: non si è mai fatta vedere dalle parti di Bleve, con i gialloblu che provano a sfruttare il momento favorevole per cercare di mettere a segno il secondo gol.

Il primo squillo rossonero arriva al 23’ con Russo che sfrutta una ripartenza, vede e serve Rizzo Pinna che, di destro, chiama Bleve alla parata salva-risultato. Tornano nuovamente a farsi vedere gli uomini di Gorgone al 35’, con un fraseggio Rizzo Pinna-Russo che, però, non riesce a trovare la porta. Ancora il numero diciannove rossonero di prima intenzione ci prova al 42’, ma la palla finisce di pochissimo a lato. Il primo tempo termina con la Carrarese in avanti ed in vantaggio e con la Lucchese costretta a difendersi e con un gol da recuperare.

Nella ripresa Gorgone prova subito a mandare in campo forze fresche e schiera Yeboah, autore del gol-vittoria mercoledì, in coppa, contro l’Avellino e Visconti che si è pienamente ristabilito dall’infortunio. I rossoneri devono cercare di dare una sferzata al proprio gioco, perché c’è un gol da recuperare. Al 9’ è Tumbarello a salire in cattedra, con il suo destro che fa la cosiddetta barba al palo.

La Carrarese c’è e al 13’ sfiora il raddoppio con Palmieri, ma Chiorra accompagna la palla fuori. Alla mezz’ora prova a farsi vedere viva la Lucchese con Gucher che, dalle retrovie, serve Magnaghi che, di destro, calcia di nuovo di poco a lato. Sicuramente l’ingresso di Yeboah ha portato freschezza e spregiudicatezza che il ghanese è riuscita a dare a questa squadra che è apparsa troppo contratta e con poche idee. Prova a cercare il gol anche Quirini al 35’, ma sulla strada trova un difensore che in qualche modo si immola.

Allo scadere dei minuti regolamentari il neoentrato Guadagni scalda subito i guantoni a Bleva, ma la Carrarese risponde con un destro ad incrociare di Capello che Chiorra respinge. Ancora il numero settantasette rossonero, poco dopo, calcia a botta sicura, ma ancor il portiere apuano si immola. E’ entrato subito bene il giocatore partenopeo che ha provato a dare la sferzata giusta, ma non è bastato.

Una Lucchese sicuramente migliore quella del secondo tempo, meno rinunciataria e più aggressiva, ma non è bastata, perché i tre punti vanno alla Carrarese. E, cosi, i rossoneri devono ancora una volta rimandare l’appuntamento con la vittoria che, ormai, manca da più di un mese: l’ultimo successo lunedì 13 novembre, con la Virtus Entella. Venerdì si concluderà il girone d’andata con la sfida al "Porta Elisa", con inizio alle 18.30, contro l’Ancona. E servirà subito un’inversione di rotta per evitare che la situazione divensi ancora più critica.

Alessia Lombardi