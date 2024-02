La Pantera s’impantana nel Pineto. Tiritiello la salva in pieno recupero

Una Lucchese, che ha dominato per larghi tratti il match, colpendo l’ennesima traversa, ha rischiato di tornare da Pineto con un pugno di mosche in mano. Ci ha pensato capitan Tiritiello "spedito"da Gorgone a fare il centravanti aggiunto per provare a rimediare al gol di Ingrosso (altro difensore) ad acciuffare, almeno, il pareggio, nel corso del quarto dei cinque minuti di recupero concessi dal direttore di gara torinese. Evitata, dunque, una vera beffa, anche se i difensori non sono stati attenti e puntuali nel saltare di testa sul cross di Volpicelli, sfruttato da Ingrosso. La Lucchese ha fatto, così, un passetto in avanti in classifica, anche se deve rimandare il ritorno alla vittoria esterna che manca da cinque mesi (successo a Recanati).

Due le novità nello schieramento: di nuovo Benassai al suo posto e spazio dal primo minuto a Magnaghi, al posto di un Yeboah, non al meglio. Il Pineto, che non vince da otto turni, è stato ridisegnato nel modulo dal neotrainer Beni. L’avvio è lento, con i rossoneri che prendono, però, subito il comando delle operazioni. Il primo a scaldare le mani all’attento portiere Tonti (alla fine sarà uno dei migliori dei suoi) è stato per due volte Rizzo Pinna, ma con conclusioni centrali. Poi c’è stato un tiro di Magnaghi, respinto dal portiere, con Benassai che ha ribattuto in rete, ma era in fuorigioco. Vicinissimo al bersaglio Quirini, arrivato a rimorchio, dopo un affondo sulla destra, ma Tonti è stato bravissimo a deviare in angolo. Prima del riposo, ecco l’ennesima traversa. Gran tiro in diagonale di Disanto, il portiere Tonti ha toccato il pallone che ha colpito la traversa. Nei primi quarantacinque, Pineto non pervenuto in attacco.

La Lucchese è partita forte in avvio di ripresa, con Sabbione che si è fatto trovare libero sul secondo palo, ma la sua "botta" da distanza ravvicinata è stata salvata da De Santis. Poi è stato Tiritiello a sfiorare il vantaggio, schiacciando di testa da due passi, su un calibrato cross di Quirini. Il pallone ha scheggiato la traversa ed è stato, poi, allontanato dai difensori abruzzesi. Prima della mezz’ora, con la Lucchese costantemente in possesso di palla, il Pineto ha effettuato un paio di sostituzioni, cambiando due attaccanti; quindi è entrato in scena il tanto temuto Volpicelli, vicecannoniere del girone con 11 centri. La sua punizione di sinistro ha, però, trovato pronto Chiorra alla deviazione a terra.

Un minuto più tardi i padroni di casa sono passati in vantaggio: Volpicelli, dalla trequarti, ha calibrato un cross sul secondo palo. Sono saltati, in ritardo, tre rossoneri e due abruzzesi. Il più bravo di tutti è stato il difensore Ingrosso che, di testa, da due passi, ha centrato il bersaglio (incolpevole Chiorra). Al minuto 32’ Rizzo Pinna, prima di essere sostituito, ha concluso dal limite con il pallone che, a suo giudizio, sarebbe stato toccato dal braccio di un avversario. Rigore? No per l’arbitro e, così, si è andati all’ampio recupero (cinque minuti) con lo "spettro" di una nuova incredibile sconfitta.

Nell’arrembaggio finale rossonero, ecco capitan Tiritiello, centravanti aggiunto, correggere, da terra, in rete, un cross di Guadagni, per andare, poi, ad esultare assieme a tutta la panchina. 1 a 1 uno finale, dunque, con la Lucchese che non è stata sufficientemente "cattiva" in area di rigore abruzzese, soprattutto con il miglior Sabbione, ma anche poco fortunata (leggi traverse) e che è stata punita alla prima vera occasione creata dal Pineto. Una cinquantina i tifosi rossoneri presenti nella gradinata del piccolo stadio "Pavone-Mariani", riaperto per la circostanza, dopo i lavori di ristrutturazione.

Ora mercoledì, nel turno infrasettimanale, arriverà, al "Porta Elisa" una Torres in piena crisi, alla terza saconfitta consecutiva. Tornerà a disposizione anche Gucher.

Emiliano Pellegrini