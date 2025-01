La parola ai tifosi. Mulinacci: "Siamo ancora in attesa di vedere i progetti»

Il presidente dei Fedelissimi, Lorenzo Mulinacci, si è espresso sul presente e sul futuro della Robur. Le sue dichiarazioni sul Fol: "Ancora non abbiamo capito a fondo i progetti degli uomini del nord, oltre al fatto che vogliano creare una società sostenibile. Alla luce delle otto proprietà e delle tre non iscrizioni al campionato in 10 anni è un buon inizio. Certo noi tifosi vogliamo vincere, tornare nei professionisti: le idee della società e le speranze dei tifosi per il momento non sembrano coincidere, ma aspettiamo fiduciosi di conoscere i progetti per la prossima stagione, sperando che siano ambiziosi pur non pretendendo che venga compiuto il passo più lungo della gamba. Giacomini, dopo aver vinto l’Eccellenza, ha subito cercato di vendere la società, ma escludendo la trattativa poi rivelatasi inconsistente con gli imprenditori rappresentati da Zenga, solo il gruppo svedese si è interessato alla nostra gloriosa società. Evidentemente i 9 anni di A e le bellezze della città non sono sufficienti ad attirare grandi imprenditori. In attesa che questa speranza magari si materializzi, sosteniamo la proprietà, cercando di farle capire che tutti i progetti - non possono realizzarsi se non di pari passo con ottimi risultati sportivi".