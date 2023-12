La partita del Pietrasanta. Passo indietro inaspettato dei biancocelesti. Brutta sconfitta casalinga contro il Viaccia

pietrasanta

0

viaccia

1

PIETRASANTA: Mariani, Szabo, Bonuccelli (81’ Salini), Bondielli, Genovali, Laucci, Sessa (72’ Vaselli), Ghelardoni ( 69’ Pardini), Mengali (63’ Pinelli), Tosi (63’ Falorni), Vettori. All. Bucci.

VIACCIA: Biancalani, Michelozzi, Querci (85’ Caca), Servillo (71’ Piampani), Maiolino, Ferroni, Sforzi, Wahabi, Tomberli (88’ Fedele), Bastogi, Rozzi (72’Batacchi).All.Ambrosio.

Arbitro: Marongiu di Potenza.

Rete: 67’ Tomberli.

Note: spettatori 150 circa. Ammoniti: Tomberli e Batacchi.

MARINA DI PIETRASANTA – Il Pietrasanta compie un deciso passo indietro rispetto alle ultime prestazioni casalinghe. La sconfitta per 1-0 contro il Viaccia si spiega in questo modo, anche se vista la scarsità delle occasioni da rete sviluppate su ambo i fronti il pareggio ci poteva stare. I biancocelesti erano anche partiti bene nei primi 15 minuti, quando in diverse circostanze era mancato solo l’ultimo passaggio. Poi, la squadra ha avuto un deciso calo generale. Il Viaccia al 42’ va anche vicino al gol: Tomberli sbaglia un rigore in movimento sul comodo passaggio di Rozzi. Massimiliano Bucci (nella foto) che dalla panchina vede l’inerzia della gara prova a dare una scossa operando dei cambi in blocco. Il pomeriggio, però nel prosieguo diventa ancora più amaro: al 67’ su una disattenzione difensiva, Tomberli viene lasciato libero in area di colpire di testa e firmare la rete del vantaggio ospite. Nella mezz’ora finale, non manca l’impegno nei padroni di casa, che si riversano nella metà campo ospite. Un paio di volte ci prova Falorni, ma a tanta foga non fa seguito la necessaria lucidità. Il risultato non cambia, per il Pietrasanta si registra una brutta sconfitta che fa accantonare per il momento ogni ambizione di alta classifica.

Andrea Bazzichi