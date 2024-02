La partita. Il Carpi sbanca l’Immergas Arena. Decide Sall

LENTIGIONE

0

CARPI

1

LENTIGIONE (4-3-3): Rizzuto; Martini (37’ st Casucci), Nava, Sabotic, Capiluppi (15’ st Nanni); Manzotti (27’ st Grifa), Battistello, Nappo (26’ st Bocchialini); Sala (21’ st Montipò), Formato, N. Cortesi. A disp. Zovi, Roma, Manco, Macchioni. All. Beretti.

CARPI (4-3-1-2): Lorenzi; Verza, Rossini, Calanca, Cecotti; Forapani, Tentoni (26’ st Mandelli), Larhrib (31’ st Gerbino); M. Cortesi (48’ st Rossi); Sall (34’ st Arrondini), Saporetti (43’ st Zucchini). A disp. Viti, Frison, Tcheuna, Ofoasi. All. Serpini.

Arbitro: Tedesco di Battipaglia (Castellari e Melnychuk di Bologna). Rete: st 5’ Sall.

Note: spettatori 350 circa. Ammoniti Nappo, Cecotti, Calanca, Sabotic, Saporetti, Montipò, Lorenzi, Grifa e Serpini (all. Carpi). Angoli 10 a 5, rec. 3’ + 6’. Al 51’ del secondo tempo, gara sospesa 18 minuti per l’infortunio di Sabotic.

Il Carpi s’impone al Lentigione sul sintetico di Sorbolo Mezzani per 1 a 0 al termine di una partita non bella e soprattutto nel primo tempo chiusa nella zona di centrocampo. Poteva sicuramente essere più giusto il pareggio, anche perché i padroni di casa lamentano la mancanza di due rigori. A parte ciò il Lentigione latita a livello offensivo soprattutto nella prima frazione di gioco e la prima vera parata di Lorenzi arriva solo al 35’ della ripresa. Al 3’ una punizione di Matteo Cortesi è deviata in angolo da Rizzuto, al 18’ Sabotic tira di poco fuori dalla porta di Lorenzi. Al 45’ Cecotti spinge da dietro in piena area Sala, ma l’arbitro sorvola. Al 1’ della ripresa Battistello mette di poco fuori dal limite e al 5’ passa il Carpi con un gran tiro a giro di Sall, ben imbeccato da Larhib. Al 6’ c’è un fallo di mani in uscita dall’area di Matteo Cortesi, ma l’arbitro ignora ancora. Dopo l’entrata di Nanni il Lentigione si fa più pericoloso, ma al 35’, sul tiro del neo entrato, blocca Lorenzi. Al 45’ Nanni con un gran tiro dalla destra impegna Lorenzi che in volo plastico mette in angolo. Il Lentigione pressa ancora, ma la difesa carpigiana è compatta e salva il risultato.

c.l.