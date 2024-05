La permanenza in D già assicurata. Figline in campo per la maglia. Indolore il poker del Poggibonsi

Poggibonsi

4

Figline

1

POGGIBONSI (4-3-2-1): Pacini (84’ Baracco), Rocchetti, Martucci (46’ Barbera), Cecchi, Di Paola; Gistri, Bigica (66’ Camilli), Mazzolli (46’ Borri), Purro (73’ Bellini), Bigozzi; Motti. Panchina: Marcucci, Vitiello, Cecconi, Coriano. Allenatore: Calderini.

FIGLINE (4-3-2-1): Pagnini; Malpaganti (85’ Lebrun), Sabatini (63’ Ficini), Simonti, Banchelli; Fiore (53’ Zhupa), Dema (79’ Bonavita), Cavaciocchi; Costantini, Masini; Iaiunese (56’ Bruni). Panchina: Simoni, Zellini, Torrini, Buset. Allenatore: Tronconi.

Arbitro: Cavacini di Lanciano.

Marcatori: 17’ Motti, 20’ Masini, 27’ Sabatini (autorete), 48’ Motti, 58’ Barbera.

POGGIBONSI – Non ci sono obiettivi di classifica, ma Poggibonsi-Figline è tutt’altro che un incontro di fine stagione. Gran sostegno in gradinata, con i tifosi giallorossi legittimamente orgogliosi dei chilometri percorsi al seguito della squadra e gli ospiti a festeggiare la permanenza in D dei colori gialloblù nel campionato del ritorno in categoria, e partita capace di decollare immediatamente. Motti al 17’ si invola verso la porta, favorito da una incertezza, e batte Pagnini, ex di turno: 1-0. Quasi istantanea la replica del Figline: Masini colpisce di testa, la sfera picchia sull’incrocio dei pali, carambola sulla schiena di Pacini e rotola nel sacco. Prima della mezz’ora un attivo Purro tenta da destra l’assist rasoterra trovando la deviazione del centrale avversario Sabatini: autorete e 2-1 per il Poggibonsi.

Non si interrompe nella ripresa la pressione del Poggibonsi, a segno ancora con Motti per il 3-1 e poi con Barbera, fresco di ingresso sul rettangolo, che firma il 4-1. Poi il confronto, visto il margine nel punteggio, smarrisce progressivamente di contenuti. C’è spazio allora per la passerella riservata a Francesco Pacini, recordman di presenze tra i portieri del Poggibonsi nella storia centenaria: tra gli applausi il numero 1 cede il posto al baby collega Baracco.

Paolo Bartalini