La Pianese cerca il riscatto sul campo di Arezzo. Formisano al debutto: "Serve grande umiltà"

La Pianese vuole mettersi alle spalle le due sconfitte rimediate contro Pineto e Ternana: l’occasione giusta questo pomeriggio allo stadio Città di Arezzo (fischio di inizio alle 17,30). Non è stata una settimana semplice, per i bianconeri, con la separazione da Fabio Prosperi e un nuovo mister in panchina, ma la voglia di proseguire il cammino non è cambiata di una virgola. Alessandro Formisano (nella foto) è pronto al debutto. "È stato un bellissimo approccio – ha detto il neo mister – ho trovato un gruppo di lavoratori molto motivato, che si è messo a disposizione e che ha compreso la mia volontà di entrare in punta di piedi. L’ambiente e l’accoglienza mi hanno incredibilmente sorpreso, ieri alla rifinitura ho visto tanti tifosi che ci hanno fatto sentire tutta la loro vicinanza. Dobbiamo iniziare a conoscerci, ma dovremo mettere in campo tutto quello che abbiamo". L’Arezzo è una delle avversarie più attrezzate del raggruppamento, attualmente sesta in classifica. "E’ una squadra forte, equilibrata, che sa benissimo cosa deve fare e che ha uno dei migliori allenatori di questo girone – ha sottolineato Formisano –. Non lo dico perché ci conosciamo, avendo vissuto insieme l’esperienza nel settore giovanile della Casertana, ma perché riconosco in lui la capacità di far giocare bene le sue squadre. Dovremo affrontare l’impegno con grande umiltà e con la consapevolezza che ci sarà da soffrire". "In queste partite che restano da giocare – ha poi aggiunto – dovremo assolutamente cercare di mantenere un equilibrio, senza stravolgere cosa è stato fatto fino ad oggi, ovvero un buon percorso. I ragazzi si sono messi a completa disposizione, l’obiettivo sarà quello di dare tutto ma questa è una caratteristica che i giocatori hanno già dimostrato di avere nelle loro corde". Nel segno della continuità, allora, la formazione anti Arezzo, potrebbe vedere, davanti alla porta difesa da Boer, il terzetto formato da Indragoli, Polidori e Remy; a centrocampo potrebbero agire Boccadamo, Simeoni, Proietto e Nicoli, con Colombo e Mastropietro alle spalle di Mignani. A dirigere l’incontro Arezzo-Pianese sarà l’arbitro Antonio Di Reda della sezione di Molfetta, assistito da Alessandro Parisi della sezione di Bari e Andrea Romagnoli della sezione di Albano Laziale; quarto ufficiale Michele Pasculli della sezione di Como.