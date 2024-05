La Pianese in vantaggio, si fa rimontare. Solo un pareggio contro il Carpi

CARPI

CARPI (4-3-1-2): Lorenzi; Verza (5’st Tcheuna), Frison, Zucchini (19’st Maini), Sabattini (32’st Laamane); Forapani (23’st Ofoasi), Bouhali, Beretta; Gerbino; Larhrib (23’st Saporetti), Arrondini. A disp. Viti, Rossini, Cortesi, Sall. All. Serpini.

PIANESE (4-3-3): Iurino; Remy (32’st Monanni), Gagliardi, Tognetti; Boccadamo, Miccoli (41’st Barbetti), Proietto (18’st Di Mino), Di Martino; Falconi (18’st Ledonne); Bramante, Mignani (18’st Kouko). A disp. Reali, Polidori, Simeoni, Mastropietro. All. Prosperi.

Arbitro: Di Renzo di Bolzano

Reti: 12’ Proietto, 34’st Saporetti

Note: spettatori 400 circa. Ammoniti. Angoli 8-7. Recupero 0’pt e 4’st

CARPI (Modena) – Si chiude a Carpi l’avventura della Pianese nella Poule scudetto. La squadra di Prosperi, passata per prima con Proietto, si è fatta raggiungere nel finale dagli emiliani e con l’1-1 è già eliminata dalla corsa alle semifinali, indipendentemente da come finirà domenica Campobasso-Carpi visto che i molisani sono a 3 punti e anche un eventuale secondo posto col Carpi a un punto non basterebbe per essere la miglior seconda dei tre gironi. Il tecnico bianconero ripropone Mignani (ex di turno, due anni fa a Carpi) in attacco e sceglie la difesa a tre con Falconi da trequartista. La gara è bella perché le due squadre hanno la testa libera, la Pianese chiama subito al lavoro Lorenzi col destro di Miccoli, poi Falconi sfiora il sette col destro a giro. La risposta del Carpi è affidata due volte ad Arrondini, che prima manda alto e poi di testa, sul cross di Forapani, chiama al miracolo Iurino. Poi al 12’ il cross testo di Miccoli trova la spizzata vincente di Proietto che firma il vantaggio. La risposta del Carpi è immediata ma sfortunata, Frison incorna alto di poco, poi Arrondini sfrutta un retropassaggio avventato e dopo aver aggirato anche il portiere manda sul palo e infine Iurino dice di no a Gerbino su rimpallo. Nella ripresa il portiere bianconero è protagonista dicendo di no in avvio a Forapani con l’aiuto della traversa, poi in uscita è perfetto su Bouhali che spara da due passi e si ripete d’istinto anche sulla girata di Gerbino. Il Carpi, in campo con tutte le seconde linee rimette dentro Maini a 8 mesi dal ko al ginocchio, poi anche il bomber Saporetti (21 reti, una in più di Mignani nei 9 gironi di D) che al 34’ trova il meritato pari in spaccata sul secondo palo sul cross di Beretta. Nel finale il Carpi mette le ultime energie in campo, ma il gol del 2-1 non arriva. E il pari alla fine non serve a nessuno. Davide Setti