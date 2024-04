La Pianese si gode una fantastica promozione. Prosperi: "Incredibile quello che abbiamo fatto"

La rimonta sul Seravezza, qualche attimo di attesa per conoscere il risultato del Follonica Gavorrano e allo stadio Buon Riposo è scoppiata la festa della Pianese: la squadra di Fabio Prosperi ha conquistato, meritatamente, al termine di una stagione eccezionale e dopo aver sfiorato l’impresa in quella scorsa, la sua seconda Serie C.

"E’ difficile anche renderci conto di quello che siamo riusciti a fare – le parole del mister bianconero –. Ma tolte le prime giornate la Pianese è stata praticamente sempre in testa alla classifica, e le partite in cui eravamo secondi le abbiamo vinte tutte, segno che i ragazzi hanno voluto a tutti i costi arrivare fino in fondo. Non posso che ringraziarli: mi hanno dato veramente tutto, professionalmente parlando ho tolto loro la vita. Dal 24 luglio, io e il mio staff, che è uno staff clamoroso, di livello altissimo, nonostante la giovane età, li abbiamo martoriati. Ma loro si sono sempre comportati in maniera eccezionale, sia dentro che fuori dal campo, con un attaccamento al lavoro pazzesco".

"Una citazione la devo fare – ha aggiunto Prosperi –: mi riferisco a Gagliardi e Simeoni che sono davvero l’anima di questa squadra e di questa società. Due ragazzi clamorosi dal punto di vista personale e professionale: se è ovvio che non sarebbe stata possibile questa impresa senza il supporto di tutti, dai dirigenti al magazziniere, uso i nomi di Francesco e Luca per ringraziare tutti".

Sembra lontanissimo quel 24 luglio quando in pratica è cominciata la stupenda cavalcate della squadra bianconera.

"Sbagliai anche l’ingresso – ha chiuso il mister delle zebrette –… In verità, nonostante fosse tutto nuovo, già dai primi giorni ho visto una grande applicazione, la squadra dava di più anche di quanto chiedessi, senza dire una parola. Pensavamo di poter fare qualcosa di bello, abbiamo fatto qualcosa di bellissimo".