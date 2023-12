La Pianese si illude e mastica amaro. All’ultimo minuto Camarlinghi fa 1-1

PIANESE

1

SERAVEZZA POZZI

1

PIANESE: De Fazio, Morgantini, Gagliardi, Proietto (42’st Miccoli), Polidori, Tognetti, Boccadamo (35’st Alagia), Simeoni, Mignani (28’st Lulli), Ledonne, Kouko.

Panchina: Borghini, Liso, Lo Porto, Di Martino, Mastropietro, Papini. Allenatore Di Giacomo.

SERAVEZZA POZZI: Lagomarsini, Salerno, Granaiola (48’st Lopez Petruzzi), Putzolu (30’st Loporcaro), Brugognone (19’st Sforzi), Ivani (36’ Del Rosso), Benedetti, Camarlinghi, Bedini (19’st Mugelli), Mannucci, Coly.

Panchina: Mariani, Maccabruni, Bonafede, Delorie. Allenatore Amoroso.

Arbitro Recupero di Lecce (Ciannarella - Tagliafierro).

Reti: 38’ Gagliardi, 45’st Camarlinghi.

Note – Ammonizioni: Ivani, Putzolu, Gagliardi, Camarlinghi. Recuperi: 1’ e 5’.

PIANCASTAGNAIO – La capolista Pianese subisce un’altra amara rimonta dopo quella di Sansepolcro. Nello scontro diretto contro il Seravezza, seconda forza del girone E di serie D, i lucchesi beffano la capolista al 90’ al termine di una gara fortemente condizionata dal vento e dal freddo.

La Pianese (10’) era partita bene con Kouko: palla per Mignani, bravo calciare verso Lagomarsini ma il vento blocca la sfera sul più bello. Al 36’ altra opportunità bianconera con Proietto che serve Kouko: il destro dell’ivoriano è deviato in angolo dal portiere ospite. Dalla bandierina calcia Proietto, la sfera attraversa tutta l’area piccola, e arriva a Gagliardi (nella foto) mette dentro l’1-0. Nel finale Pianese vicina al raddoppio con Mignani: il recuperato Boccadamo pennella un cross per il centravanti che salta un difensore ma spara incredibilmente alto.

Nella ripresa (14’) la Pianese sfiora ancora il raddoppio con un altro pezzo da novanta recuperato in extremis: Simeoni calcia a botta sicura ma Lagomarsini si supera. Si vede anche il Serravezza con l’ex bianconero Mugelli (26’) che crossa per Benedetti ma il tiro è alto. Al 35’ ci prova anche il neo entrato Lulli, conclusione di poco a lato. la beffa è però dietro l’angolo e arriva allo scoccare del 90’: Camarlinghi dal limite dell’area esterno angola benissimo un gran tiro che si infila all’incrocio alla sinistra di De Fazio.

C’è tempo ancora per una ultima emozione visto che al 95’ la punizione di Ledonne fa la barba al palo. I bianconeri mantengono comunque il primato, sempre a più uno sullo stesso Serravezza Pozzi. Si sono giocati ieri anche altri tre anticipi dove si sono registrati i seguenti risultati Ponsacco - Figline 0-1, San Donato – Tau Altopascio 1-2 e Montevarchi – Sansepolcro 1-1.

Oggi sono in programma il resto delle partite a completare la sedicesima giornata del Girone E della Serie D.