La Pianese subisce la rimonta del Trestina. Prima il vantaggio con Ledonne, poi il pareggio

PIANESE: De Fazio, Remy (1’st Di Mino), Morgantini, Proietto, Polidori, Alagia, Boccadamo, Simeoni (12’st Miccoli), Mignani, Ledonne (31’st Falconi, 41’st Di Martino), Bramante (24’st Mastropietro). Allenatore Prosperi.

TRESTINA: Fiorenza, Omohonria, Marietti (17’st Dottori), Conti, Contucci, Sensi, Belli, Menghi (33’st Soldani), Cardaioli (8’st Coppini), Di Nolfo (47’st Tosti), Farneti. Allenatore Ciampelli.

Arbitro: Lascaro di Matera (Dattilo - Pancani).

Reti: 13’st Ledonne, 35’st Di Nolfo.

Note: Ammonizioni: Omohonria, Remy, Ciampelli, Sensi, Proietto. Espulsioni: Omohonria 45’. Recuperi: 1 e 5.

PIANCASTAGNAIO – La Pianese si fa rimontare da un coriaceo Trestina nonostante il vantaggio conquistato con Ledonne (foto) a inizio ripresa e soprattutto la superiorità numerica di tutto il secondo tempo. Buona occasione per la Pianese (10’): Boccadamo serve Ledonne che da dentro all’area calcia alto. Al 18’ è il Trestina ad avere un’occasione d’oro: Remy perde una palla sanguinosa favorendo Di Nolfo che calcia a colpo sicuro, ma De Fazio manda in angolo. Nel finale del primo tempo gli umbri restano in dieci quando Omohonria rimedia la seconda ammonizione. La formazione di Prosperi ci prova con Simeoni che vede un pertugio e serve Mignani: sponda per Bramante che a sua volta dall’area piccola tira ma la sfera esce di un soffio. Tiro insidioso all’11’ di Di Nolfo sul quale De Fazio blocca in due tempi. Al 13’ passa la capolista con Ledonne servito da Miccoli: il giovane dal limite dell’area fa partire un tiro a giro che infila all’incrocio alla sinistra di Fiorenza. Al 22’ ancora Ledonne vede Mignani e gli serve un pallone d’oro ma il centravanti di fronte al portiere gliela spara addosso. Al 29’ doppia occasione ancora con Mignani ma il portiere respinge: la sfera termina sui piedi di Mastropietro che in slalom si trova di fronte a Fiorenza ma il tiro lambisce il palo. Ancora vicino al gol Mignani al 34’ servito da Boccadamo ma il tiro va fuori. Dopo queste occasioni sciupate il Trestina pareggia al 35’ con Di Nolfo su errore di Miccoli.