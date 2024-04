La Pianese va all’assalto del Seravezza. Prosperi: "Vicini al grande traguardo"

La Pianese, questo pomeriggio alle 15, scenderà in campo per giocarsi il futuro: i punti in palio allo stadio Buon Riposo di Seravezza, peseranno come macigni, potrebbero valere una stagione. I bianconeri, forti del primo posto, ma con le dirette inseguitrici, Follonica Gavorrano e Grosseto, pronte ad approfittare di un eventuale passo falso, dovranno mettere in campo tutte le energie possibili, cercando di allontanare ansie e pressioni.

Mancano 180 minuti alla fine, il traguardo è davvero a due passi. "Siamo alle ultime due settimane di lavoro importante – ha spiegato il tecnico delle zebrette Fabio Prosperi alla vigilia di Seravezza Pozzi-Pianese – e dovremo fare il possibile, come abbiamo fatto fino a questo momento. L’obiettivo è dare continuità al nostro percorso: abbiamo cercato di prepararci al meglio a ciò che ci aspetta".

Il Seravezza, per gran parte della stagione, ha militato nei piani più alti della classifica, vestendo i panni, un po’ come i bianconeri, dell’outisder del campionato. E tutt’ora e in ballo per un piazzamento play off, non farà di certo sconti. Massime attenzione e determinazione, quindi.

"Dobbiamo rimanere concentrati sul campo, senza pensieri e preoccupazioni – ha commentato Prosperi (nella foto) –. Sicuramente è stata una stagione entusiasmante per tutti, per la società, per il direttore, per lo staff, per i giocatori, adesso siamo a due passi dal provare di fare qualcosa di sorprendente, di straordinario: dobbiamo provarci senza grandi assilli, facendo le stesse cose che abbiamo fatto dalla prima partita di Coppa Italia con il Grosseto".

Il mister, per il match, avrà l’intera rosa a disposizione a eccezione dei lungodegenti, Alagia e Papini. Probabile che possa essere confermata la stessa formazione vista all’opera contro il Sansepolcro, con il terzetto Remy, Polidori e Lo Porto schierati davanti alla porta difesa da De Fazio, Simeoni e Proietto in mezzo al campo, con Boccadamo e Di Martino sulle fasce e Mastropietro e Ledonne alle spalle di Mignani, capocannoniere del girone con 20 reti all’attivo. Sperano nella chiamata anche Kouko e Bramante. In contemporanea il Follonica Gavorrano ospiterà il Real Forte Querceta, il Grosseto sarà impegnato tra le mura amiche con l’Orvietana.

Si annuncia quindi una giornata assolutamente vietata ai cuori deboli con il grande sogno chiamato serie C bianconero vicino come mai.